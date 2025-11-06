La respuesta de la F1 que hará a Alonso REFORZAR la idea de un plan en su contra

Fernando Alonso ha recibido una dura respuesta de parte de la Fórmula 1 respecto a las transmisiones de lo que se dice en los radios en carrera.

Dean Locke, director de transmisiones de la Fórmula 1 ha respondido ante las acusaciones de Fernando y otros pilotos de que lo momentos en los que revelan los radios de los en la carrera son inapropiados.

"Fernando es increíble. Es admirable lo que puede hacer en ese coche y aún tener tiempo para pensar en ello. Pero no somos su portavoz", señaló contundente Locke.

Con esto, la forma en la que se maneja la máxima categoría en cuanto a las transmisiones no irán a ningún lado, y los corajes de Alonso y otros seguirán acumulándose.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

