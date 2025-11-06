close global

Carlos Sainz, Williams, COTA, USGP, 2025

Sainz explica la solución PERFECTA para un gran problema de la F1

Nazario Assad De León
Carlos Sainz ha encontrado la solución perfecta al reto que ha representado hacer valiosas las carreras Sprint en la Fórmula 1.

En su papel como Director de la GPDA, Sainz habló sobre algunas fallas que tiene el formato Sprint y cómo afectan a las carreras principales.

“Una idea sencilla podría ser asegurarse de que todos corran la carrera Sprint con neumáticos blandos, que son neumáticos de alta calidad”, explicó Sainz.

“Normalmente, en muy pocos circuitos, elegimos el neumático blando para el primer stint de la carrera, y esa podría ser una solución muy fácil a corto plazo, y también porque estamos desechando cinco juegos de neumáticos”, finalizó.

Relacionado: DRAMA: Carlos Sainz recibe FUERTE acusación tras el GP de México

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

