DRAMA: Carlos Sainz recibe FUERTE acusación tras el GP de México

El drama sigue en la Fórmula 1 y ahora fue Carlos Sainz quien recibió una polémica acusación tras el Gran Premio de México.

Liam Lawson vivió en Ciudad de México una carrera que preferiría olvidar. Durante la vuelta inaugural, sufrió daños en su coche y estuvo a punto de golpear a dos marshals. El piloto neozelandés, cuya situación para 2026 ya se ve comprometida, no dudó en criticar a Carlos Sainz tras lo ocurrido.

La cita en México fue especialmente complicada para Lawson. En la fase inicial, el caos reinaba en la pista: varios pilotos se salieron de la carretera e incluso Lance Stroll perdió el control, pero ni banderas amarillas ni coche de seguridad fueron necesarios.

Lawson atribuye en Motorsport Week el casi desastre a la imprudencia de Sainz. Según el piloto, el español colisionó contra él durante la maniobra: "Muchos se deslizaban en la primera curva, pero yo dejé bastante espacio junto a Carlos y creo que decidió atajar la chicane.

"No miró a la izquierda, yo estaba allí y terminó chocando contra mí. Es realmente molesto. Uno debe estar mucho más atento. La colisión dañó todo el costado de mi coche, lo que finalmente me costó la retirada.

"No creo que lo haya hecho a propósito, pero en situaciones caóticas en la primera curva pueden ocurrir este tipo de incidentes. No se puede decidir recortar la chicane sin comprobar el tráfico. El impacto fue tan fuerte que arruinó mi lateral y el alerón delantero, destruyendo por completo mi carrera"; señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

