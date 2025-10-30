La razón detrás de la ESPECTACULAR adaptación de Sainz en Williams

Carlos Sainz ha caído de maravilla en Williams y la razón de ello la ha hecho saber James Vowles.

Vowles ha revelado el secreto de la gran relación entre pilotos que afecta de forma tan positiva a Williams, desmarcándose de comportamientos como los que percibe en Ferrari.

"Hay aspectos de nuestro coche que son muy diferentes a los de Ferrari. Albon no tiene problemas en decir: 'Carlos, esto es lo que hago en la curva 3 evita este bache y usa este piano', estableció Vowles.

"Su mentalidad tan abierta es lo que nos permite tener a dos pilotos tan sólidos. No le da miedo a que eso afecte a su rendimiento mientras beneficie al equipo", finalizó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

