Checo deja clara su postura sobre la LUCHA por el título de F1 2025

Checo Pérez ha emitido su veredicto sobre la lucha por el campeonato protagonizada por su excompañero de Red Bull frente a dos pilotos de McLaren.

Max Verstappen se encuentra actualmente persiguiendo a Oscar Piastri y Lando Norris en la lucha por el título, y aún restan cuatro fines de semana de carrera. Entre 2021 y 2024, compartió equipo con Pérez en Red Bull, donde Verstappen consiguió cuatro títulos y el mexicano se coronó con seis victorias en Grandes Premios.

Tras la marcha de Pérez de Red Bull, el equipo se ha quedado rezagado respecto a McLaren. Solo la espectacular conducción de Verstappen le ha permitido reincorporarse a la contienda por lo que podría ser un histórico quinto título consecutivo. El piloto, que regresará en 2026 con el equipo Cadillac, destacó recientemente que Verstappen ha sido la principal fuente de emoción en la temporada 2025. Según comentó a Sky Sports F1:

«Max ha sido, sin duda, el protagonista del año, manteniendo a todos con la vista puesta en la Fórmula 1. De alguna manera, lograron transformar la temporada y, con McLaren en aprietos, creo que tiene una oportunidad real de triunfar. Es el piloto que más merece el campeonato, pues su rendimiento ha sido espectacular», explicó el mexicano.

¿Quién se llevará el campeonato?

Verstappen está actualmente a 36 puntos del líder Norris, con cuatro Grandes Premios y dos carreras sprint restantes en la temporada.

Es una diferencia considerable, pero el neerlandés ha subido al podio en las últimas seis carreras y se ha llevado cuatro de las últimas siete victorias, incluyendo las sprint.

Además, Verstappen es el único de los tres pilotos que cuenta con experiencia en un campeonato, lo cual puede ser un factor decisivo a medida que se acerca el final de esta épica batalla por el título.

Red Bull también ha mostrado una mejora en su forma en las últimas semanas, ya que el RB21 ha ofrecido mayor ritmo tanto a Verstappen como a su compañero Yuki Tsunoda.

Para sellar sus aspiraciones, Verstappen tendrá que dar un esfuerzo titánico y arrancar la jornada del Gran Premio de Brasil consiguiendo la victoria en ambas carreras.

