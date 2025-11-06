close global

Colapinto at Alpine

Colapinto señala la TRISTE realidad de Alpine F1

Colapinto señala la TRISTE realidad de Alpine F1

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

Franco Colapinto se ha expresado sobre lo que ha sido la temporada de Alpine este año y lo que sucederá el fin de semana en Brasil.

Colapinto vivirá un fin de semana muy especial este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y sus sentimientos ya están a flor de piel.

Esta será la segunda vez que Franco compita en Interlagos tras su experiencia con Williams la temporada pasada, por lo que busca darle una alegría a sus compatriotas.

"No ha sido la temporada más fácil para nosotros, pero mantenemos la cabeza en alto y estamos concentrados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana", declaró Franco sobre la temporada de Alpine.

Relacionado: La NUEVA PISTA de Franco Colapinto sobre su RENOVACIÓN en Alpine

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

