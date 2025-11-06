close global

﻿
Sergio Perez, Red Bull, Britain, 2024

Checo Pérez Noticias Hoy: Cadillac lo empuja a Ferrari; Preocupa 2026; Lo frenan en su equipo

Checo Pérez Noticias Hoy: Cadillac lo empuja a Ferrari; Preocupa 2026; Lo frenan en su equipo

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Red Bull, Britain, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 05 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Cadillac señala la calidad que lo hace superior a cualquier otro piloto para la escudería. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - Cadillac EMPUJA al mexicano a Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡PREOCUPANTES noticias desde Ferrari para Cadillac para 2026! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Cadillac FRENA SUS SUEÑOS en 2026 y creen que "era demasiado optimista". ::: LEER MÁS

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

4627 votos

4627 votos

