Cadillac revela porqué Checo es SUPERIOR a cualquier otro para ser el líder del equipo

Checo Pérez será parte de Cadillac a partir de la siguiente temporada, y Greame Lowdon ha dejado fuera de toda duda la razón principal por la que han contratado al mexicano.

El jefe de la nueva escudería ha establecido que, la forma en la que viene mentalizado Checo para este regreso después de un año fuera de la Fórmula 1, es algo que no se puede encontrar en ningún otro candidato.

“Competimos contra equipos por los que siento un gran respeto. Son increíbles. Estos equipos de Fórmula 1, lo que pueden lograr y lo que pueden hacer", señaló el jefe de Cadillac.

"Y creo que es importante tener respeto, pero igualmente, ya sabes, es importante intentar vencerlos. Y eso es nuestro trabajo. Así que vamos a esforzarnos al máximo. Y yo lo veo en los ojos de Checo… tiene hambre de éxito”, finalizó Lowdon.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

