Cadillac le ha puesto freno a los sueños y expectativas de Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Entrevistado por ESPN, Graeme Lowdon respondió a las palabras de Checo en las que esperaba sumar puntos con la escudería estadounidense muy pronto en la siguiente campaña.

Esto fue lo que dijo el jefe de equipo: “Creo que era demasiado optimista. Bueno, no lo sabemos. Quiero decir que eso es lo bonito, eso es lo fantástico para los aficionados.

"Tendrán que escuchar y enterarse de lo que ocurre en las pruebas y todo eso. Pero la realidad es que nadie lo sabe hasta la clasificación en Melbourne. Es la primera vez que todos vamos a verlo.

"Así que creo que serán unos meses muy emocionantes para los aficionados. Veremos cómo queda la estructura, el orden y la posición de los equipos. No sabemos dónde estarán los demás", comentó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

