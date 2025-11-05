close global

Perez at Red Bull

¡PREOCUPANTES noticias desde Ferrari para Cadillac y Checo Pérez para 2026!

¡PREOCUPANTES noticias desde Ferrari para Cadillac y Checo Pérez para 2026!

Aloisio Hernández
Perez at Red Bull

Sergio Pérez y Cadillac han recibido una preocupante noticia desde Ferrari para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El sitio formula1.it compartió información sobre el motor que la Scuderia de Maranello está desarrollando para el siguiente campeonato y que compartirán con la escudería del corredor mexicano.

"Según lo aprendido en estos días, los ingenieros llegados a Alpine han "rechazado", o al menos no elogiado, el trabajo de Ferrari, argumentando que el motor Alpine (cuyo diseño y desarrollo se han interrumpido antes de tiempo por elecciones tomadas por los ejecutivos de la empresa, deteniendo su vida en la fase embrionaria, sin permitir por lo tanto "apretar" caballos), en el banco era más eficiente que el que está naciendo en Maranello.

"Un rumor que, en una fase en la que los técnicos de la Rossa ya están pensando en la producción de los componentes que equiparán la unidad de potencia de la 678 en las primeras pruebas, podría representar un duro golpe para la validez del trabajo realizado en estos meses", señalaron.

Relacionado: CONFIRMADO: Cadillac EMPUJA a Checo Pérez a Ferrari

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

