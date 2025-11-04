close global

﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Alonso y sus opciones para 2026; Colapinto es abandonado por Alpine

F1 Hoy: Alonso y sus opciones para 2026; Colapinto es abandonado por Alpine

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 3 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz expresó todo su apoyo para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha declarado que la temporada 2025 para Alpine estaba prácticamente condenada antes de comenzar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto se ha convertido en mucho más que un piloto de Fórmula 1 para Argentina, ha sido un pionero que rompe fronteras. ::: LEER MÁS

Mercedes y, sobre todo, Aston Martin están en la élite de la Fórmula 1 en esta época, aunque no destacan como los líderes indiscutibles. ::: LEER MÁS

Formula 1 es uno de los deportes más deslumbrantes del mundo. Durante una temporada intensa, los pilotos recorren el planeta y disfrutan de un estilo de vida lleno de lujos. Sin embargo, esa fama y notoriedad solo parecen favorecer a quienes andan en solitario, ya que la atención de miles de fans puede complicar la vida amorosa. ::: LEER MÁS

