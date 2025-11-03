Sainz destaca la cualidad que hace NECESARIO el regreso de Checo a la F1
Sainz destaca la cualidad que hace NECESARIO el regreso de Checo a la F1
Carlos Sainz expresó todo su apoyo para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1.
En una entrevista con El Heraldo de México, el piloto español destacó la fortaleza del mexicano, quien pasó un año fuera de la máxima categoría tras su salida de Red Bull.
Ahora, con Cadillac, Pérez se reintegra al deporte junto a Valtteri Bottas formando un prometedor dúo.
El mexicano, que cuenta con seis victorias en Grandes Premios, fue apartado el año pasado por Red Bull.
Desde entonces siguió la competición desde la barrera, pero hoy se abre un nuevo capítulo en su carrera. Cadillac, que debutará en la Fórmula 1 en 2026, ha fichado a este experimentado piloto para iniciar una etapa fresca junto a Bottas.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Pérez se ha ganado una segunda oportunidad
Sainz comprende perfectamente la decisión de Cadillac de traer de vuelta al mexicano. "Creo que Checo ya ha demostrado a todos lo talentoso y fuerte que es, ¿no es así?", afirma el español.
"Como piloto y atleta, ha probado reiteradamente su valía durante su carrera." Resulta inspirador ver cómo Pérez vuelve a tener la oportunidad de brillar.
El piloto subrayó lo inusual que es recibir una segunda oportunidad en esta categoría, destinada solo a quienes han demostrado ser excepcionales.
"En la Fórmula 1, muy pocos tienen la fortuna de contar con una segunda oportunidad, aquellos que han tenido una carrera versátil, como Ricciardo y Checo", explicó.
Concluyó elogiando la perseverancia de Pérez: "Hülkenberg, por ejemplo, también recibió una segunda chance. Checo es, sin duda, uno de esos pilotos que han sabido destacar."
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Bottas señala ventajas en Cadillac; Sainz respalda su calidad
- 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso y sus opciones para 2026; Colapinto es abandonado por Alpine
- Hoy 01:00
Bottas destaca LO MEJOR de trabajar con Checo en Cadillac
- Hoy 00:00
Bottas acusa a Checo de obtener VENTAJAS en Cadillac
- Ayer 23:00
Franco Colapinto Hoy: Abandonado por Alpine; Menospreciado por piloto sudamericano
- Ayer 22:30
¡FUEGO AMIGO! Montoya ataca severamente a Colapinto y sus méritos en Alpine
- Ayer 22:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre