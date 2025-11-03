Sainz destaca la cualidad que hace NECESARIO el regreso de Checo a la F1

Carlos Sainz expresó todo su apoyo para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1.

En una entrevista con El Heraldo de México, el piloto español destacó la fortaleza del mexicano, quien pasó un año fuera de la máxima categoría tras su salida de Red Bull.

Ahora, con Cadillac, Pérez se reintegra al deporte junto a Valtteri Bottas formando un prometedor dúo.

El mexicano, que cuenta con seis victorias en Grandes Premios, fue apartado el año pasado por Red Bull.

Desde entonces siguió la competición desde la barrera, pero hoy se abre un nuevo capítulo en su carrera. Cadillac, que debutará en la Fórmula 1 en 2026, ha fichado a este experimentado piloto para iniciar una etapa fresca junto a Bottas.

Pérez se ha ganado una segunda oportunidad

Sainz comprende perfectamente la decisión de Cadillac de traer de vuelta al mexicano. "Creo que Checo ya ha demostrado a todos lo talentoso y fuerte que es, ¿no es así?", afirma el español.

"Como piloto y atleta, ha probado reiteradamente su valía durante su carrera." Resulta inspirador ver cómo Pérez vuelve a tener la oportunidad de brillar.

El piloto subrayó lo inusual que es recibir una segunda oportunidad en esta categoría, destinada solo a quienes han demostrado ser excepcionales.

"En la Fórmula 1, muy pocos tienen la fortuna de contar con una segunda oportunidad, aquellos que han tenido una carrera versátil, como Ricciardo y Checo", explicó.

Concluyó elogiando la perseverancia de Pérez: "Hülkenberg, por ejemplo, también recibió una segunda chance. Checo es, sin duda, uno de esos pilotos que han sabido destacar."

