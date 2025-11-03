Franco Colapinto Hoy: Contundente sobre el Gran Premio de Brasil; Inicia venta de Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 2 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Brasil se disputará el siguiente fin de semana, y aunque no sea en su país o el de su escudería, para Franco Colapinto es la carrera más especial del año. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Brasil no trae las mejores memorias para Franco Colapinto de la temporada pasada, pero ahora eso le ha dejado claras sus aspiraciones para el próximo fin de semana. ::: LEER MÁS

Se han iniciado conversaciones preliminares para vender una importante participación en el equipo Alpine F1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy molesto el Gran Premio de México, especialmente contra otro piloto de la parrilla, Lance Stroll. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto no tuvo una de las mejores carreras en el Gran Premio de México, terminando de nuevo en la parte trasera de la parrilla, por lo que analizó su situación. ::: LEER MÁS

