Colapinto EXPLOTA contra irresponsabilidad de Stroll en México

Franco Colapinto terminó muy molesto el Gran Premio de México, especialmente contra otro piloto de la parrilla, Lance Stroll.

Colapinto llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez con la firme intención de buscar sumar su primer punto de la temporada, pero desafortunadamente para el argentino se dio otra carrera más sin ello.

Al acabar la carrera, atendió a los medios en el Foro Sol y detalló algunos de los problemas que tuvo con su monoplaza de Alpine, que es por lejos el peor de toda la temporada.

Por si eso fuera poco, Lance Stroll se encargó de hacer que su carrera fuera mucho más complicada de lo debido, algo que no le gustó nada al argentino.

"Me tiró al pasto. No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Siempre hace lo mismo. Hice un trompo, pero me recuperé rápido", analizó el piloto argentino en DAZN.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

