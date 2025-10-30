F1 Hoy: Atacan a Colapinto; Checo revela todo sobre su salida de Red Bull
F1 Hoy: Atacan a Colapinto; Checo revela todo sobre su salida de Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 30 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Adrian Newey llega a Aston Martin en un movimiento que promete cambiar el rumbo de la escudería para llevar a Fernando Alonso a la gloria. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha caído de maravilla en Williams y la razón de ello la ha hecho saber James Vowles. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sufrido de nuevo un ataque de la prensa internacional, al considerar que tiene un grave defecto para ser piloto de Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sufrido de nuevo un ataque de la prensa internacional, determinando que no es el piloto apto para continuar en Alpine.::: LEER MÁS
Checo Pérez ha confesado el sentimiento que tuvo después de firmar su salida de Red Bull la temporada anterior. ::: LEER MÁS
