Revelado: Las opciones que MEJORARÍAN a Colapinto dentro de Alpine

Franco Colapinto ha sufrido de nuevo un ataque de la prensa internacional, determinando que no es el piloto apto para continuar en Alpine.

Samuel Coop, periodista para RacingNews365, no ha dudado en sentenciar algunas que el futuro de Franco no debe estar ligado a Alpine para el futuro inmediato de la siguiente temporada.

“Franco Colapinto no es la persona adecuada para Alpine; la solución es obvia”, escribió Coop.

“Cualquiera de Liam Lawson o Yuki Tsunoda representaría una mejora tangible respecto al argentino. Alpine puede permitirse el lujo de esperar, la urgencia no es un factor relevante”, finalizó.

Relacionado: Norris le ROBA la pole a Ferrari; Sainz, P7 en qualy del GP de México

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!