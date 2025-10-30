¡Colapinto es VÍCTIMA de nuevos ataques desde Europa!

Franco Colapinto ha sufrido de nuevo un ataque de la prensa internacional, al considerar que tiene un grave defecto para ser piloto de Fórmula 1.

Samuel Coop, periodista para RacingNews365, no ha dudado en sentenciar algunas de las carencias mostradas por el argentino en sus inicios dentro de la categoría reina del automovilismo, especialmente ahora con Alpine.

“Colapinto ha mostrado destellos de velocidad, aunque a menudo debe sobrepasar sus límites para aprovecharla, lo que lo lleva a cometer errores", Coop reconoció.

"Esa característica habría consolidado una reputación de piloto propenso a los errores, respaldada por pruebas contundentes”, finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

