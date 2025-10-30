¡Alonso será FELIZ! Aston Martin destaca el impacto de Newey

Adrian Newey llega a Aston Martin en un movimiento que promete cambiar el rumbo de la escudería para llevar a Fernando Alonso a la gloria.

El ingeniero se incorpora con un contrato multimillonario y, además, se convierte en accionista, reforzando a un equipo que apuesta fuerte por subir al podio en 2026.

Junto a Newey, se suma Enrico Cardile, exdirector técnico de chasis y aerodinámica en Ferrari, quien se integró en agosto como director técnico. Cardile destacó la visión de Newey y cómo su presencia impulsa al equipo hacia metas ambiciosas.

“Estoy encantado de empezar a trabajar en Aston Martin. Es muy emocionante formar parte de este proyecto, ya que estoy convencido de que tenemos lo necesario”, expresó Cardile. Su labor consistirá en supervisar el desarrollo del coche, controlando el rendimiento, la aerodinámica, el diseño y las pruebas: todos los procesos que llevan la idea a la pista.

El técnico también resaltó otros aspectos positivos: “Me han impresionado diversos elementos, el campus es impresionante y, como ingeniero, el túnel de viento te deja sin aliento por la tecnología y el nivel de innovación. Además, la determinación inquebrantable de Newey para perfeccionar cada detalle marca la diferencia.”

La declaración de intenciones de Aston Martin

En enero se anunció que Andy Cowell asumirá la dirección del equipo, sustituyendo a Mike Krack. El ingeniero británico, con 16 años de experiencia en el departamento de motores de Mercedes, jugó un papel clave en el desarrollo de las unidades de potencia que llevaron al equipo a la victoria en numerosas ocasiones.

Cowell y su equipo contribuyeron a la creación de una dominante unidad V6 durante la era turbo-híbrida, que impulsó a Mercedes hacia el éxito entre 2014 y 2021. Por su parte, Lawrence Stroll, propietario del equipo, no solo apuesta por un plantel de alto nivel, sino que también invierte en infraestructuras innovadoras en la base de Silverstone.

Aston Martin cuenta con un nuevo túnel de viento y proyectos de simuladores de última generación, y además cerrará una alianza en motores con Honda a partir de 2026, convirtiéndose en su cliente exclusivo tras la separación de Red Bull.

