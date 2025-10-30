close global

Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren

Nazario Assad De León
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 29 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

La FIA se reunirá con los equipos de Fórmula 1 para analizar en detalle el caos vivido en la primera curva durante el Gran Premio de Ciudad de México, según informó Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha recibido un gran respaldo de Flavio Briatore tras otra sólida carrera en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha compartido recientemente en una entrevista con F1.com su visión sobre las “reglas papaya” que McLaren aplica a sus pilotos. ::: LEER MÁS

Lando Norris deslumbró al ganar el Gran Premio de la Ciudad de México, aunque no pudo evitar los abucheos de algunos aficionados. ::: LEER MÁS

