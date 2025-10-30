F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 29 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
La FIA se reunirá con los equipos de Fórmula 1 para analizar en detalle el caos vivido en la primera curva durante el Gran Premio de Ciudad de México, según informó Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha recibido un gran respaldo de Flavio Briatore tras otra sólida carrera en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha compartido recientemente en una entrevista con F1.com su visión sobre las “reglas papaya” que McLaren aplica a sus pilotos. ::: LEER MÁS
Lando Norris deslumbró al ganar el Gran Premio de la Ciudad de México, aunque no pudo evitar los abucheos de algunos aficionados. ::: LEER MÁS
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Colapinto Noticias F1 Hoy: Paliza en Alpine; El equipo lo arruina; Le dan su merecido lugar
- hace 42 minutos
F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
- 1 hour ago
¡Checo Pérez responde la duda MÁS GRANDE sobre su FUTURO en F1!
- 2 hours ago
¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS de Franco Colapinto!
- Ayer 21:00
URGENTE: ¡Cadillac toma el camino de McLaren con Checo Pérez para 2026!
- Ayer 20:00
La PALIZA de Franco Colapinto que le aseguró su CONTRATO en Alpine
- Ayer 19:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre
Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
- 18 octubre