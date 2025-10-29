¡VAYA! Aston Martin defenderá a Alonso frente a injusticias de la FIA

La FIA se reunirá con los equipos de Fórmula 1 para analizar en detalle el caos vivido en la primera curva durante el Gran Premio de Ciudad de México, según informó Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin.

El inicio de la carrera generó gran frustración, especialmente en Fernando Alonso, quien se mostró descontento por la falta de penalizaciones para los pilotos que acortaron la primera combinación de curvas.

Lando Norris mantuvo el liderato desde la pole en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque la extensa recta hacia la primera curva permitió que Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Max Verstappen perdieran posiciones en la zona de frenado.

Verstappen tuvo que intentar frenar sobre los bordillos sin éxito, mientras que la inestabilidad del Red Bull le provocó casi salirse al muro por falta de agarre en el césped.

Por su parte, Leclerc también casi pierde el control y se vio obligado a circular por el césped para evitar chocar con su compañero de Ferrari, siendo seguido en la maniobra por Kimi Antonelli, Liam Lawson y Carlos Sainz. A pesar de la confusión, no se impuso ninguna sanción antes de entrar en la primera combinación de curvas.

FIA y equipos en diálogo

Según Krack, la FIA mantendrá conversaciones con los equipos para buscar soluciones a la problemática de la primera curva. "Durante la ronda de apertura se establece una especie de tradición; la primera curva siempre se vuelve caótica. Hubo al menos una penalización (para Hamilton en la curva cuatro) y la FIA analizará con detenimiento lo sucedido. Es comprensible que Fernando se haya enfadado, pues, según las imágenes a bordo, logró adelantar a varios coches", explicó el jefe del equipo a Diario AS.

Krack continuó: "En la primera curva cada piloto parece hacer lo que quiere y, en muchos casos, se sale con la suya. Entiendo que muchos compartan esta opinión. No es sencillo determinar cómo se originó este caos ni señalar a un culpable, dado que se considera un incidente de carrera".

"Comprendo que la FIA tenga cuidado de no tomar una decisión equivocada, pero este tema se debatirá a fondo con los equipos, ya que cada circuito presenta características diferentes", finalizó.

