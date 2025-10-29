¿Como Max con Checo? Norris se BURLA de México por este motivo

Lando Norris deslumbró al ganar el Gran Premio de la Ciudad de México, aunque no pudo evitar los abucheos de algunos aficionados.

El piloto británico, que partió desde la pole position, dejó a Charles Leclerc muy atrás, pero la reacción del público no fue la esperada.

Las críticas, de origen poco claro, no son la primera vez que un exitoso corredor se enfrenta a ellas. Incluso Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial, sufrió reacciones similares en el pasado.

La carrera se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los fans mexicanos son famosos por su pasión y entusiasmo. Durante las entrevistas posteriores, Norris fue interrumpido por abucheos, lo que lo forzó a pausar su intervención.

Recuperándose, dijo: "Sabes, estoy contento. Me concentro en mí mismo, mantengo la cabeza baja y hago caso omiso de todo esto. Me reservo mis sentimientos y, por ahora, eso me funciona. Así que estoy feliz."

Johnny Herbert apoya a Norris

"Por alguna razón, en el mundo moderno de la Fórmula Uno, ese tipo de cosas ahora son habituales. Pero él lo manejó muy bien. No creo que le vaya a poner nervioso que sienta que la gente no le apoya. Fíjate en lo que hace Max, simplemente lo ignora todo, no le importa nada", revelo Herbert a AdventureGames

"Sé que ha hecho comentarios sobre Sergio Pérez en el pasado, cuando no pudo seguir el ritmo de Max, ¿y es eso algo que no han olvidado, que no han dejado pasar? No estoy tan seguro de que sea así", agregó.

"Entonces, ¿tiene algo que ver con lo que pasó en Monza? Lo dudo. No creo que sea posible. Realmente no entiendo qué ha hecho mal, funciona así. No me gusta. Creo que las carreras no siempre son justas. ¿Fue justo en ambos casos? No sé por qué se abucheó a Lando durante todo el fin de semana", mencionó.

"No lo entiendo del todo. Oye, eso es parte del mundo moderno y es algo con lo que hay que lidiar. Y todos lo hacen de maneras diferentes. Él lo ignorará", finalizó.

