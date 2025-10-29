Sainz explica la REALIDAD de las reglas papaya y su uso en McLaren
Sainz explica la REALIDAD de las reglas papaya y su uso en McLaren
Carlos Sainz ha compartido recientemente en una entrevista con F1.com su visión sobre las “reglas papaya” que McLaren aplica a sus pilotos.
Estas normas están diseñadas para mantener el control sobre Oscar Piastri y Lando Norris, especialmente ante la amenaza de Max Verstappen. Las “reglas papaya” son protocolos internos de comportamiento que busca el equipo para asegurar una competición justa entre sus pilotos.
Por ejemplo, en Monza Piastri debió ceder el paso a su compañero Norris tras una mala parada en boxes, algo que el equipo consideró injusto aplicar de otra forma. En Singapur se produjo un choque entre ambos, lo que permitió a Norris adelantar a Piastri, aunque este movimiento también le acarreó una penalización. Sainz destaca que la forma en que se imponen estas medidas depende de la fortaleza del equipo en cada momento.
“Todo depende del dominio que tenga el equipo” comenta el piloto de Williams, recordando la época dorada de Mercedes entre 2014 y 2020, cuando sus pilotos disfrutaban de mayor libertad para competir entre sí.
“Cuando el campeonato puede decidírsele a otro equipo o piloto, es importante actuar con precaución y respetar las dinámicas internas, ya que ganar el campeonato es el objetivo principal de cualquier escudería”, añade.
Verstappen como amenaza
El español recalca la necesidad de que McLaren mantenga bajo control a sus pilotos, especialmente frente a la amenaza que representa Verstappen.
“No importa quién sea el compañero. Si el campeonato se disputa tanto a nivel de equipo como individual, y existe un piloto capaz de quitárselo a los demás, es vital gestionar la situación, ya sea con Carlos Sainz, Max Verstappen o Charles Leclerc", expresó Carlos.
"Lo importante es asegurar el título para nuestros dos pilotos”, concluye Sainz. Actualmente, la separación entre los dos pilotos de McLaren es de catorce puntos, quedando cinco carreras para definirlo.
