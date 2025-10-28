F1 Checo Pérez Hoy: Exhibe a Hamilton y Leclerc; Afecta al Gran Premio de México

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 27 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez sugiere que fue obstaculizado durante su etapa en Red Bull Racing, pero principalmente ha destacado algo sobre el equipo que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc podrían arreglar. ::: LEER MÁS

Se disputó el Gran Premio de México el pasado fin de semana, y el 'Efecto Checo Pérez' hizo de las suyas, aunque esta vez para mal. ::: LEER MÁS

La lucha por el título en la Fórmula 1 se vuelve cada vez más emocionante, ya que Max Verstappen parece encontrar su camino hacia la cima y Checo Pérez tiene claro lo que se viene. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha aprovechado la temporada de Red Bull para reivindicar su reputación como piloto de Red Bull. ::: LEER MÁS

