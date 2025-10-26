Checo ADVIERTE sobre los problemas de McLaren; Contundente juicio sobre Verstappen

La lucha por el título en la Fórmula 1 se vuelve cada vez más emocionante, ya que Max Verstappen parece encontrar su camino hacia la cima y Checo Pérez tiene claro lo que se viene.

Tras un comienzo complicado de temporada y varios contratiempos, el neerlandés vuelve a pelear por su quinto campeonato mundial. Sus recientes victorias en Estados Unidos y Japón lo han devuelto a la contienda. Sergio Pérez se muestra optimista por su excompañero.

Durante un tiempo, parecía que Verstappen estaba fuera de juego para el título mundial de 2025. El cuatro veces campeón y la escudería Red Bull arrancaron la temporada con dificultades, y pronto quedó claro que los McLaren iban a un ritmo demasiado superior para los Red Bull.

Sin embargo, tras la pausa estival se produjo un cambio radical. Con las mejoras en Monza, el RB21 ha recuperado vida: Verstappen ha cosechado varias victorias y ha reducido la brecha de más de cien a tan solo cuarenta puntos.

Pérez optimista

Pérez se muestra convencido de que Verstappen tiene grandes oportunidades en las carreras restantes de la temporada. «Creo que Max tiene una oportunidad excepcional ahora. Se avecinan competencias muy fuertes y, si los McLaren cometen algún error, él tendrá una posibilidad real de triunfar», afirmó durante una entrevista con Viaplay en la Ciudad de México.

Con esto, se refiere a las inconsistencias que a veces muestran los McLaren, lo que podría facilitar que Verstappen se acerque aún más a la lucha por el campeonato.

El piloto también confía en sus posibilidades, a pesar de haber quedado quinto en la clasificación en la Ciudad de México. Sabe que la carrera puede desarrollarse de forma muy distinta a la sesión de clasificación y que siempre surgen oportunidades ante errores estratégicos o abandonos de otros competidores.

En estos momentos, la lucha por el campeonato es un duelo a tres bandas entre Verstappen y los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. Las próximas carreras decidirán si Verstappen puede mantener su impulso e, incluso, conseguir su quinto título mundial.

