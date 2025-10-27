El 'Efecto Checo Pérez' AFECTÓ al GP de México 2025

Se disputó el Gran Premio de México el pasado fin de semana, y el 'Efecto Checo Pérez' hizo de las suyas, aunque esta vez para mal.

El Comité Organizador del Gran Premio de México en repetidas ocasiones intentó minimizar la falta de Checo Pérez en la carrera, pero la realidad es que en cuanto al peso en la atracción de la afición es innegable.

Uno de los registros que suele presumir año con año el Gran Premio de México es romper el récord de asistencia del año anterior, desafortunadamente, en este caso, no fue así, fue menos gente que en la temporada 2024.

De acuerdo a la información oficial de la organización, este año 401 mil 326 espectadores atendieron el evento a lo largo del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar la gran fiesta.

Esta cantidad, comparada con la de 2024 de 404 mil 958 aficionados, representa un decremento de 3 mil 632 aficionados. El siguiente año, con Checo como parte de Cadillac, sin duda se verá un nuevo récord impuesto en la carrera de casa del piloto mexicano.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: Ferrari DA LUZ VERDE a Checo Pérez

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!