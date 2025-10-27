El logro de Checo que ni Hamilton ni Leclerc podrían conseguir

Checo Pérez sugiere que fue obstaculizado durante su etapa en Red Bull Racing, pero principalmente ha destacado algo sobre el equipo que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc podrían arreglar.

El piloto mexicano ya no podía seguir el ritmo de su compañero Max Verstappen desde mediados de 2023 y, a pesar de haber renovado el contrato a inicios de ese mismo año, fue apartado por el equipo austriaco a finales de 2024.

Liam Lawson fue presentado como su reemplazo, pero en 2025 solo disputó dos carreras. Posteriormente, Red Bull promovió a Yuki Tsunoda, quien, tras unas dificultades iniciales, parece ir recuperándose poco a poco, aunque aún dista del nivel de Verstappen.

En entrevista con Sky Sports F1, Pérez rememora su paso por el equipo.

Checo alude a una situación en la que nunca pudo aspirar realmente a ganar. “Estar junto a Max siempre será un reto, y hacerlo en Red Bull es algo que pocos llegan a comprender".

"No hay ningún piloto que pueda sobrevivir allí, ¿sabes? No importa si llevas a Leclerc, a Hamilton o a quien lleves, va a ser muy difícil", concluyó Pérez.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: Ferrari DA LUZ VERDE a Checo Pérez

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!