Checo EXHIBE a los medios tras actuaciones de Red Bull

Checo Pérez ha aprovechado la temporada de Red Bull para reivindicar su reputación como piloto de Red Bull.

En entrevista previa al Gran Premio de México, Checo se abrió sobre los cuestionamientos que sufrió en el pasado, y la falta de ellos que han tenido los pilotos que han pasado por Red Bull esta temporada.

Cuando el entrevistador abordó directamente a Pérez sobre cómo la temporada pasada estaba él batallando con el auto de Red Bull a estas alturas de la temporada, la respuesta del mexicano fue simplemente una joya.

"No les has dicho eso a los pilotos actuales de Red Bull", sentenció Checo para dejar callado al entrevistador.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

