﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Colapinto es traicionado; Checo lanza advertencia sobre Verstappen

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 27 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

El bicampeón Fernando Alonso ha mostrado de nuevo su descontento ante las acciones del siete veces campeón Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

La lucha por el título en la Fórmula 1 se vuelve cada vez más emocionante, ya que Max Verstappen parece encontrar su camino hacia la cima y Checo Pérez tiene claro lo que se viene. ::: LEER MÁS

Bizarrap, uno de los mayores patrocinadores de Franco Colapinto, ha perdido total confianza en el argentino y lo ha hecho saber en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso aún mantiene esperanzas de sumar puntos a pesar de la decepción que resultó el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz fue figura en el Gran Premio de México, pero no por sus propios resultados, sino por haber causado un polémico Virtual Safety Car al finalizar la carrera. ::: LEER MÁS

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

2132 votos

