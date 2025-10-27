F1 Hoy: Colapinto es traicionado; Checo lanza advertencia sobre Verstappen

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 27 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

El bicampeón Fernando Alonso ha mostrado de nuevo su descontento ante las acciones del siete veces campeón Lewis Hamilton.

La lucha por el título en la Fórmula 1 se vuelve cada vez más emocionante, ya que Max Verstappen parece encontrar su camino hacia la cima y Checo Pérez tiene claro lo que se viene.

Bizarrap, uno de los mayores patrocinadores de Franco Colapinto, ha perdido total confianza en el argentino y lo ha hecho saber en el Gran Premio de México.

Fernando Alonso aún mantiene esperanzas de sumar puntos a pesar de la decepción que resultó el Gran Premio de México.

Carlos Sainz fue figura en el Gran Premio de México, pero no por sus propios resultados, sino por haber causado un polémico Virtual Safety Car al finalizar la carrera.

