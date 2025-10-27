Alonso entrega un ILUSIONANTE mensaje para Aston Martin

Fernando Alonso aún mantiene esperanzas de sumar puntos a pesar de la decepción que resultó el Gran Premio de México.

Alonso vio terminado su domingo con apenas 36 vueltas de iniciada la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una triste manera de despedir su fin de semana en México.

Al acabar la carrera, Fernando dio algunas palabras recogidas por Diario AS sobre sus sensaciones tras tener que dejar de competir antes de lo esperado.

"Creo que los puntos pueden ser posibles en las próximas cuatro carreras. Las Vegas no parecen tan buenas, pero puede haber coches de seguridad", explicó Alonso al acabar la carrera.

"En Brasil fuimos bastante buenos hace dos años, espero que sea una buena para nosotros. Catar puede ser buena también", finalizó Fernando.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

