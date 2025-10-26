Bizarrap y la gran TRAICIÓN a Colapinto en el GP de México

Bizarrap, uno de los mayores patrocinadores de Franco Colapinto, ha perdido total confianza en el argentino y lo ha hecho saber en el Gran Premio de México.

Colapinto no tiene uno de sus mejores presentes en Alpine, pero el hecho de ver que uno de los personajes que más le ha impulsado en su carrera prefiriera apoyar a otro piloto en México fue un golpe bajo.

Bizarrap, artista argentino que incluso ha visto su nombre puesto en el casco de Colapinto durante Grandes Premios de Fórmula 1, ha dejado atrás al argentino para apoyar a Max Verstappen.

"Siempre he apoyado a Colapinto, pero ahora toca apoyar a Max Verstappen", dijo Bizarrap en entrevista para DAZN en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

