¡No me lo puedo creer! Alonso enfrenta problemas con Hamilton OTRA VEZ

El bicampeón Fernando Alonso ha mostrado de nuevo su descontento ante las acciones del siete veces campeón Lewis Hamilton.

La rivalidad entre ambos se remonta a los comienzos de Hamilton, cuando irrumpió en la Fórmula 1 no solo como un novato dotado de mucho talento, sino también como un serio contendiente al título en su temporada de debut.

En aquel entonces, ni él ni su compañero de equipo en McLaren, Alonso, se alejaron mucho de la élite: mientras Hamilton quedó a tan solo un punto del campeón de 2007, Kimi Räikkönen, Alonso compartió esa cercanía en la lucha.

Avanzando hasta 2025, estos dos veteranos de 40 y 44 años respectivamente siguen ofreciendo duelos en pista que emocionan a los aficionados, convirtiendo cada enfrentamiento en un espectáculo imperdible.

Alonso aplaude a Hamilton con un gesto sarcástico en el GP de México

Aunque ya no compiten por campeonatos, la rivalidad en la pista sigue latente. En las sesiones de práctica se nota que Hamilton todavía sabe cómo provocar la molestia del español. Un vídeo de la FP2 del GP de México 2025 capta la respuesta irónica de Alonso tras una maniobra del británico.

Un onboard del Aston Martin de Alonso en la segunda sesión del viernes muestra cómo el piloto aplaudió a Hamilton tras verse obstaculizado en una vuelta, premiando sarcásticamente su posición en pista.

En un arranque de frustración, Alonso parecía a punto de desviarse mientras se acercaba a Hamilton, pero rápidamente reconquistó el control del volante y transformó su enojo en un aplauso cargado de ironía.

El gesto llega pocas semanas después de aquella explosiva intervención de Alonso por radio, cuando lanzó una serie de improperios hacia Hamilton tras que una falla en los frenos del británico en el GP de Singapur comprometiera su recorrido por la pista. Durante ese caótico episodio, Alonso, desesperado por alcanzar a Hamilton en las últimas vueltas, comentó: "¡Mierda, no lo puedo creer! Sí, lo sabía. No lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer."

Por su parte, Hamilton, sancionado con una penalización de cinco posiciones en la parrilla tras la carrera, no perdió la oportunidad de responder desde las redes sociales, burlándose de la diatriba de Alonso y comparándolo, de forma sutil, con el inolvidable personaje Victor Meldrew, conocido por exclamarse: "¡No lo puedo creer!"

