F1 Hoy: Alonso tiene GP de México de pesadilla; Sainz puede regresar a Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 26 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz se perfila para un impactante regreso a Ferrari, según informa la prensa italiana. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha aprovechado la temporada de Red Bull para reivindicar su reputación como piloto de Red Bull. ::: LEER MÁS
Contrario a la gran fiesta que suele ser el Gran Premio de México, esta edición ha sido un bochorno absoluto con peleas en las gradas todos los días. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de México entregó a Lando Norris la oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
F1 Hoy: Alonso acusa favoritismos de la FIA; Colapinto estalla contra Aston Martin
- hace 36 minutos
F1 Hoy: Lando Norris es nuevo líder; Checo Pérez exhibe a Lewis Hamilton
- Hoy 02:57
F1 Checo Pérez Hoy: Exhibe a Hamilton y Leclerc; Afecta al Gran Premio de México
- Hoy 01:33
Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto
- Hoy 00:16
Alonso REVIENTA contra favoritismos de la FIA
- Ayer 22:30
La FIA justifica haber AFECTADO a Verstappen en el GP de México
- Ayer 21:23
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 9 octubre