VIDEO: Todo sobre las PELEAS e inseguridad del bochornoso GP de México

Contrario a la gran fiesta que suele ser el Gran Premio de México, esta edición ha sido un bochorno absoluto con peleas en las gradas todos los días.

Durante las sesiones tanto de prácticas como de clasificación en México, la zona de fans se transformó en un ambiente tenso. Imágenes compartidas en redes sociales muestran que algunos aficionados llegaron incluso a pelear tras finalizar la actividad.

Un fin de semana que suele ser de convivencia, fiesta y buen ambiente dentro de los aficionados que atienden al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora se ha tornado peligroso e inseguro.

Lando Norris se robó la clasificación, lo que le permite arrancar desde la pole position a las 21:00. Charles Leclerc comparte la primera fila de salida con el piloto de McLaren, mientras que Lewis Hamilton parte desde la tercera posición. Max Verstappen, por su parte, tuvo una sesión complicada que lo dejó en la quinta posición.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: Ferrari DA LUZ VERDE a Checo Pérez

Pelea en la zona de fans

Al término de la sesión, algunos seguidores se tomaron una copa en la zona de fans. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado cuando un aficionado de Red Bull empezó a lanzar cerveza, lo que llevó a que un hincha de Ferrari interviniera para calmar los ánimos.

Leclerc re doblado lo fajo a Helmut Marko pic.twitter.com/twjtacPoaf — GaslyArg 🇦🇷 (@GaslyArg) October 26, 2025

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!