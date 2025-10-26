¿Se va Hamilton? Atribuyen a Sainz un SENSACIONAL regreso a Ferrari

Carlos Sainz se perfila para un impactante regreso a Ferrari, según informa la prensa italiana.

La noticia se produce en un contexto de intensos movimientos en el fútbol de la Fórmula 1, donde cada cambio abre nuevas posibilidades para los equipos y sus estrellas.

Sainz tuvo que abandonar Ferrari de cara a la temporada 2025 a raíz de la sorprendente incorporación de Lewis Hamilton, siete veces campeón, proveniente de Mercedes.

Mientras el británico aún no logra pisar el podio en un Gran Premio, Sainz ya ha conseguido ese mérito con Williams tras sumarse al equipo del Grove.

En la pasada temporada, el español celebró dos victorias vistiendo el característico rojo de Ferrari, y la escudería estuvo a tan solo 11 puntos de conseguir su primer título mundial desde 2008.

Hoy, Corriere della Sera informa de la posibilidad de que Sainz regrese a la Scuderia en 2027.

Con el contrato de Hamilton por concluir a finales de 2026, el piloto británico podría ser quien deba abandonar el equipo. Además, Charles Leclerc ha manifestado su frustración ante la falta de ritmo de Ferrari, e incluso algunos medios italianos especulan sobre la posibilidad de que el monégasque decida rescindir su contrato de forma anticipada.

Las dificultades de Ferrari en 2025

A pesar de la evidente diferencia de rendimiento entre Hamilton y su compañero Leclerc, es innegable que el SF-25 de Ferrari no ha competido a la altura en el campeonato.

Ni Hamilton ni Leclerc han logrado pelear por el triunfo en los Grandes Premios de 2025. Aunque Hamilton comenzó a mejorar a lo largo de la temporada, su mejor marca han sido cuatro cuartos puestos.

Por otro lado, las importantes modificaciones en las regulaciones que rijan el segundo año del contrato de Hamilton podrían darle a Ferrari la oportunidad de superar a sus rivales.

Lo mismo se puede decir de Williams, mientras Sainz, Hamilton y Leclerc esperan con paciencia ver qué les deparan sus respectivos equipos para la siguiente temporada.

