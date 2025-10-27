Franco Colapinto Hoy: Bizarrap lo traiciona; Discreto Gran Premio de México
Franco Colapinto Hoy: Bizarrap lo traiciona; Discreto Gran Premio de México
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 26 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Bizarrap, uno de los mayores patrocinadores de Franco Colapinto, ha perdido total confianza en el argentino y lo ha hecho saber en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada igual o mejor al de Pierre Gasly, y aunque no ha logrado sumar puntos, Flavio Briatore seguramente estará poniendo mucha atención a esto. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly ha roto el silencio sobre su relación con Franco Colapinto en medio de la polémica pelea de los pilotos de Alpine en el pasado Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Oscar Fangio, hijo de la máxima leyenda del automovilismo en Argentina, Juan Manuel Fangio, ha dejado claro el tema sobre la rebeldía de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS
