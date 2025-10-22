Colapinto recibe veredicto FINAL de Fangio sobre sus actitudes en Alpine

Oscar Fangio, hijo de la máxima leyenda del automovilismo en Argentina, Juan Manuel Fangio, ha dejado claro el tema sobre la rebeldía de Franco Colapinto en Alpine.

Después de que se hiciera un escándalo internacional, las actitudes de Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos fueron criticadas al ignorar por completo las indicaciones de su escudería y rebasar a Pierre Gasly.

Esto llevó directamente a cuestionamientos de los jefes en Alpine y ahora ha resonado en la familia de mayor referencia de deporte motor en Argentina, donde Oscar, hijo del ex campeón de Fórmula 1, explicó la situación de Franco.

"Él una vez me dijo: cuando uno corre en un equipo tiene que hacer caso al equipo", dijo Oscar Fangio para TNT Sports.

Creo que le hubiera dicho eso, pero también lo hubiera entendido y no le hubiera dicho nada porque se hubiera dado cuenta de la presión que está sintiendo. Mi viejo lo hubiera entendido", finalizó el hijo de la leyenda argentina.

Relacionado: BOMBAZO: Revelan CONSECUENCIAS para Franco Colapinto en Alpine

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!