BOMBAZO: Revelan CONSECUENCIAS para Franco Colapinto en Alpine
Han informado de consecuencias para Franco Colapinto tras desobedecer una orden de equipo de Alpine en el pasado Gran Premio de Estados Unidos.
Según reportó el Diario AS tras la carrera en Austin, esta sería la postura de la escudería con respecto a la polémica actitud del corredor argentino: "El dueño del segundo coche de la escudería francesa está en el aire. Colapinto oposita a él. Y cuenta con el apoyo de Flavio Briatore", señalaron.
Al final de la carrera en suelo estadounidense, el equipo le ordenó al argentino mantener su posición detrás de Pierre Gasly; sin embargo, Franco tenía mejor ritmo y amenazaba con rebasar a su compañero de equipo.
Aunque la indicación fue no hacer el rebase, el piloto sudamericano lo ignoró y superó con facilidad a Gasly. Al final, la escudería incluso emitió un comunicado rechazando lo hecho por Colapinto.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
