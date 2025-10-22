Pierre Gasly ha roto el silencio sobre su relación con Franco Colapinto en medio de la polémica pelea de los pilotos de Alpine en el pasado Gran Premio de Estados Unidos.

En declaraciones compartidas este martes por la periodista Guillermina Cardoso, el corredor francés reveló el estado actual de la asociación con el piloto argentino: "Sí. Es buena la relación. Creo que tenemos una muy buena relación con Franco.

"Creo que está aprendiendo rápido y trabajando bien con el equipo. Creo que ambos queremos un auto rápido y estamos tratando de ayudar al equipo tanto como podemos, porque este momento que estamos viviendo no es muy atractivo para nadie.

"Y sí, como dije, no queremos quedarnos en esa posición. Así que es importante trabajar bien y creo que estamos impulsando al equipo hacia adelante", aseguró el corredor europeo.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

