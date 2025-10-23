close global

Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Alonso tendrá nuevo compañero; Los Power Rankings tras el Gran Premio de Estados Unidos

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 22 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Estados Unidos trajo la mejor conducción de Ferrari, pero la cima de los Power Rankings fue para Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Aston Martin ha anunciado un cambio de conductor para las primeras sesiones del Gran Premio de México de este fin de semana, realizando un importante cambio en el equipo de Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

Oscar Fangio, hijo de la máxima leyenda del automovilismo en Argentina, Juan Manuel Fangio, ha dejado claro el tema sobre la rebeldía de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Checo Pérez aparecerá dentro de las actividades previas al inicio del Gran Premio de México y continuará con una tradición de hace muchos años. ::: LEER MÁS

