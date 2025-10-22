Alonso, Hamilton, Antonelli y los Power Rankings del GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos trajo la mejor conducción de Ferrari, pero la cima de los Power Rankings fue para Max Verstappen.

Se dieron a conocer los Power Rankings del último Gran Premio en la Fórmula 1, donde la gran sorpresa fue que Ferrari tuvo su mejor cosecha de puntos del año en cuanto a puntos.

Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Fred Vasseur ha logrado escalar en el campeonato de constructores y presionar a Mercedes.

Esta gran actuación de Ferrari puso a Charles Leclerc y Lewis Hamilton se posicionaron en los primeros dos lugares del Power Ranking.

La carrera fue bastante caótica, especialmente al inicio de la misma, y hubo abandono de Carlos Sainz. Sin embargo, Fernando Alonso logró puntuar de nuevo con el terrible auto de Aston Martin y así pudo entrar en los Power Rankings.

Por el lado de Mercedes, a pesar de su poca producción de puntos en el fin de semana en Austin, George Russell y Andrea Kimi Antonelli de todos modos se colaron a los power rankings.

¿Cómo funciona el ranking?

Un panel de cinco expertos seleccionados el sitio oficial de la Fórmula 1 valoran la actuación de cada piloto y les puntúan con hasta diez puntos por su rendimiento a lo largo del fin de semana, sin tener en cuenta el coche que pilotan. Los puntos de los expertos se combinan posteriormente para crear la puntuación de cada carrera.

¿Cómo terminó el Power Ranking del Gran Premio de Estados Unidos?

1. Max Verstappen 10.0

2. Charles Leclerc 8.6

3. Lando Norris 8.2

3. Oliver Bearman 8.2

5. Fernando Alonso 7.6

5. Nico Hulkenberg 7.6

7. Lewis Hamilton 7.4

7. George Russell 7.4

9. Andrea Kimi Antonelli 6.8

10. Yuki Tsunoda 6.6

