¿Y Alonso? Aston Martin CAMBIA de piloto para el GP de México

Aston Martin ha anunciado un cambio de conductor para las primeras sesiones del Gran Premio de México de este fin de semana, realizando un importante cambio en el equipo de Fernando Alonso.

Lance Stroll cederá su asiento a un novato, lo que representa una apuesta por renovar el equipo y explorar nuevos horizontes en la competición.

El debutante es el joven estadounidense Jak Crawford, quien se enfrentará a su primera experiencia en un fin de semana de Fórmula 1. Además, el piloto se encuentra luchando codo a codo con Leonardo Fornaroli por el campeonato de Fórmula 2 este año.

Dado que la Fórmula 2 volverá a las pistas recién a finales de noviembre en Qatar, la carrera mexicana se presenta como la ocasión ideal para que los equipos permitan a sus jóvenes pilotos saborear el ambiente vibrante de un Gran Premio.

Por otro lado, también se han decidido otros cambios en algunos equipos. Red Bull ofrecerá a Arvid Lindblad la oportunidad de pilotar el coche de Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton dejará paso a Antonio Fuoco en el monoplaza de Ferrari. Asimismo, McLaren contará con la presencia de Pato O’Ward en su carrera de casa y Mercedes pondrá a Frederik Vesti al volante, en sustitución de George Russell.

Jak Crawford compite para Aston Martin

En un comunicado en el que se anunciaba el cambio, Crawford manifestó su entusiasmo: "Es un honor conducir el AMR25 la próxima semana en México durante mi primera sesión oficial de Fórmula 1.

He trabajado estrechamente con el equipo a lo largo del año y dar este salto para disfrutar de un fin de semana de Gran Premio resulta realmente emocionante. Anunciarlo desde Texas, mi tierra natal, lo vuelve aún más especial tras una intensa semana junto al equipo y Aramco en Houston."

El director del equipo, Andy Cowell, añadió: "Es fantástico brindarle a Jak la oportunidad de participar en la sesión FP1 en México. Su madurez y su capacidad para ofrecer comentarios técnicos de alto nivel a lo largo del año han sido notables".

"Estas sesiones son fundamentales para el desarrollo de jóvenes talentos. Además, la sólida temporada de Jak en la Fórmula 2 y su contribución al desarrollo del AMR25 y AMR26 consolidan esta experiencia como una gran oportunidad para seguir avanzando y recogiendo datos valiosos."

