Carlos Sainz asegura que Williams lo ESTÁ FRENANDO
Carlos Sainz afirmó que Williams lo está frenando de obtener un buen resultado en la Clasificación del Sprint Race.
En su aparición frente a los medios presentes en Austin, el nacido en Madrid comentó lo siguiente tras perderse la primera práctica por problemas en su monoplaza: "Si hubiera tenido los Libres lo habría podido hacer mejor en clasificación.
"Séptimo es un buen resultado. Es una pena estar tan cerca del quinto puesto, por unas milésimas. Podemos mejorar de cara a la clasificación de mañana y a ver si podemos acabar más arriba", apuntó.
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
