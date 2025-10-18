Fernando Alonso, en PELIGRO por Carlos Sainz

Fernando Alonso aseguró que puede correr en peligro por culpa de los Williams de Carlos Sainz y Alexander Albon en el próximo Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos.

Hablando con la prensa tras la clasificación de este viernes, esto dijo el piloto de Aston Martin tras quedar en sexta posición: "Mañana será duro aguantar a los Williams.

"Me siento fresco y estos resultados me mantienen motivado. Sexto para nosotros es una de las mejores clasificaciones de la temporada. No es una posición normal para nosotros, así que hay que disfrutarla.

"Tenemos dos Williams detrás, dos Ferrari detrás… mañana será duro tenerles ahí, pero hoy hemos hecho el trabajo con las prestaciones que hemos tenido, así que disfrutando", comentó.

Relacionado: Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!