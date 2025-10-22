La EXTRAÑA manera en la que Checo será parte del GP de México

Checo Pérez aparecerá dentro de las actividades previas al inicio del Gran Premio de México y continuará con una tradición de hace muchos años.

Escudería Telmex, uno de los mayores patrocinadores del piloto mexicano a lo largo de su carrera en el automovilismo, organiza tradicionalmente un partido de fútbol en los días antes de que sea la carrera.

Como es costumbre, además de ser una de sus grandes pasiones, Checo formará parte de este partido aunque no sea piloto activo de esta carrera, será la primera vez que lo haga como piloto de Cadillac.

El partido será transmitido por Claro Sports a partir de las 10 de la mañana este jueves 23 de octubre.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

