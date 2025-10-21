ATENCIÓN Checo Pérez: ¡Cadillac hace ANUNCIO sobre sus pilotos!

Cadillac, equipo de Sergio Pérez en la Fórmula 1, hizo un anuncio importante sobre uno de sus pilotos.

En un comunicado oficial difundido este martes, se confirmó que Colton Herta disputará la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2 con el equipo Hitech GP. Según explica la escudería: “Hitech se enorgullece de sumar a Colton Herta para la campaña de la FIA Fórmula 2 2026. El piloto, nueve veces ganador en IndyCar, da un importante paso en su carrera y se integra a la ruta hacia la Fórmula 1", informaron.

Ahora, como piloto de pruebas para el equipo Cadillac de Fórmula 1, Herta se compromete con una temporada completa en la F2, el último peldaño antes de llegar a la Fórmula 1.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

