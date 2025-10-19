CONFIRMADO: Checo Pérez ya CONTROLA Cadillac a SU ANTOJO

Sergio Pérez ha tomado una ventaja que podría ser definitiva sobre Valtteri Bottas por el control de Cadillac en la temporada 2026.

Pat Symonds, directivo de la escudería estadounidense, confesó en declaraciones publicadas por RacingNews365 que el corredor mexicano ya realiza cambios en el monoplaza que ha probado recientemente: "Checo ya ha estado en el simulador.

"El grupo de Eric [Warren] está diseñando la dirección asistida y Checo en el simulador dijo: 'No, quiero una sensación ligeramente diferente en la dirección asistida'.

"Y eso es genial porque el grupo puede entonces ponerse a trabajar y ajustarla exactamente como Checo la quiere", reveló.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

