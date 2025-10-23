Franco Colapinto Hoy: Pierre Gasly rompe el silencio; Argentina da su veredicto final
Franco Colapinto Hoy: Pierre Gasly rompe el silencio; Argentina da su veredicto final
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 22 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Pierre Gasly ha roto el silencio sobre su relación con Franco Colapinto en medio de la polémica pelea de los pilotos de Alpine en el pasado Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Oscar Fangio, hijo de la máxima leyenda del automovilismo en Argentina, Juan Manuel Fangio, ha dejado claro el tema sobre la rebeldía de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS
Han informado de consecuencias para Franco Colapinto tras desobedecer una orden de equipo de Alpine en el pasado Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto confesó un brutal gesto que tuvo con Sergio Pérez tras el despido del mexicano de Red Bull a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
