Franco Colapinto confesó un brutal gesto que tuvo con Sergio Pérez tras el despido del mexicano de Red Bull a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Hablando con TUDN, el corredor argentino compartió qué hizo cuando sucedió toda la polémica alrededor del piloto nacido en Jalisco: "Me puso triste cuando supe que Checo no seguía en la Fórmula 1 y cuando me enteré que entró a Cadillac le mandé un mensaje.

"Le dije: 'qué bueno que vas a volver, ojalá verte, ojalá poder correr junto de vuelta' y nada, es un orgullo enorme tener tantos pilotos hispanos ahora en la Fórmula 1. Recordemos que es un deporte y que solamente hay 20 y es súper privilegiado, es muy exclusivo, hay muchos europeos y quedan pocos lugares para nosotros.

"Ver que cada vez somos más es algo que a mí me llena de orgullo y algo que disfruto mucho de ver en pista. Hablé con Checo y me manda suerte y la verdad que de chiquito fue un gran ídolo para mí y tener esa interacción, poder correr contra él y tener esa experiencia, fue un orgullo para mí", dijo.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

