Hamilton récord HISTÓRICO en F1 gracias a Ferrari

A pesar de haber caído a un nuevo mínimo vergonzoso en el Gran Premio de Estados Unidos, Lewis Hamilton ha marcado un récord histórico en la F1.

El siete veces campeón del mundo llegó cuarto en la carrera sprint y en la carrera principal en Austin, demostrando una notable mejora tanto en su rendimiento como en el de su equipo Ferrari. El siete veces campeón del mundo llegó cuarto.

Sin embargo, la incapacidad de subir al podio en el gran premio le ha costado un récord poco envidiable con la Scuderia, convirtiéndolo en el primer piloto de Ferrari en terminar 19 grandes premios sin lograr un podio.

El piloto de 40 años no consigue un podio en una carrera completa desde el Gran Premio de Las Vegas 2024, cuando corría para Mercedes, aunque ha logrado cinco cuartos puestos en ese tiempo.

Gracias a la considerable cantidad de puntos acumulados en esos cuartos puestos –y al total general de 142 en 2025– Hamilton se convierte en el primer piloto en la historia de la F1 en superar los 5000 puntos.

Hamilton encabeza la lista histórica con 5004.5 puntos, por delante de Max Verstappen, que suma 3329.5, mientras la leyenda Sebastian Vettel se sitúa en tercer lugar con 3098 puntos. Por supuesto, desde 2010 se modificaron las reglas de puntuación, pasando de 10 a 25 puntos por victoria, lo que explica por qué figuras como Michael Schumacher, Alain Prost y Juan Manuel Fangio no figuran en los primeros puestos de esta clasificación.

Hamilton, que debutó en 2007, ha logrado esos 5000 puntos acumulados en dos sistemas de puntuación diferentes, mientras que Verstappen siempre ha contado con la ventaja de recibir 25 puntos por cada triunfo.

¿Podrá Hamilton lograr su primer podio con Ferrari en 2025?

Gran parte del debate sobre la alianza entre Hamilton y Ferrari gira en torno a la posibilidad de que el equipo se recupere para el 2026, ya que nuevas normativas se avecinan y ofrecen una oportunidad de reinicio tanto para el escudería como para el piloto.

No obstante, Hamilton está decidido a romper con la maldición de no subir al podio antes de que llegue ese año y afrontar el 2026 con mayor seguridad. El Gran Premio de Estados Unidos parecía el escenario ideal, en un circuito que siempre le ha fascinado, pero la oportunidad se le escapó.

El piloto sabe que fue muy rápido en Las Vegas el año pasado, al igual que en Abu Dhabi, y cuenta con el próximo Gran Premio de Brasil, un histórico circuito en el que ya ha triunfado en tres ocasiones.

Sin embargo, el reloj avanza y solo quedan cinco carreras para que el campeón pueda romper la racha y terminar su primera temporada con Ferrari de la mejor manera posible.

