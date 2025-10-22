GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 22 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Pat Symonds ha llenado de elogios a Checo Pérez después de sus primeras sesiones con Cadillac y ha señalado algunas de las ventajas que ofrece. ::: LEER MÁS

Noel León se encuentra a un paso de llegar a la Fórmula 1 y parece que el heredero de Checo Pérez podrá llegar a tiempo a la parrilla para mantener la representación mexicana. ::: LEER MÁS

Pat Symonds ha revelado algunas de las responsabilidades de Cadillac para poder estar a la altura de Checo Pérez la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Después de 19 jornadas del campeonato de F1 2025, sigue siendo incierto quién se llevará el título de pilotos. ::: LEER MÁS

