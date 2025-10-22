F1 Hoy: Cadillac entrega ventaja a Checo Pérez; Pilotos en riesgo de sanción por castigo
F1 Hoy: Cadillac entrega ventaja a Checo Pérez; Pilotos en riesgo de sanción por castigo
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 22 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Pat Symonds ha llenado de elogios a Checo Pérez después de sus primeras sesiones con Cadillac y ha señalado algunas de las ventajas que ofrece. ::: LEER MÁS
Noel León se encuentra a un paso de llegar a la Fórmula 1 y parece que el heredero de Checo Pérez podrá llegar a tiempo a la parrilla para mantener la representación mexicana. ::: LEER MÁS
Pat Symonds ha revelado algunas de las responsabilidades de Cadillac para poder estar a la altura de Checo Pérez la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Después de 19 jornadas del campeonato de F1 2025, sigue siendo incierto quién se llevará el título de pilotos. ::: LEER MÁS
